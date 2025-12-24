Expresidente Hernández celebra triunfo de Asfura y afirma que Honduras abre "nueva etapa"

"El pueblo hondureño habló alto y claro el 30 de noviembre. Hoy felicitamos al Presidente electo @titoasfura, @Papialaordenh, a los diputados y alcaldes electos, y al Partido Nacional de Honduras por esta victoria democrática", expresó Hernández a través de la red social X, poco después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados.

Asfura, quien cuenta con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, fue declarado ganador con el 40,26 % de los sufragios, consolidando el regreso de los nacionalistas al Poder Ejecutivo, del que salieron en enero de 2022 después de doce años.

La declaratoria del CNE "confirmó el resultado del nueve de marzo", cuando se celebraron elecciones primarias e internas en Honduras, donde el Partido Nacional "obtuvo la mayor cantidad de votos de todos los que participaron en las internas", enfatizó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y otros delitos.

Para Hernández, la oficialización del nuevo Gobierno supone que "Honduras cierra un ciclo y abre una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad".

El expresidente hondureño invocó la "sabiduría y firmeza" para los nuevos funcionarios del Partido Nacional, con el fin de que puedan "servir al pueblo y guiar a nuestra nación por el camino bueno".

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes ha estado marcadas por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura con el 39,54 % , había exigido un nuevo recuento "voto por voto".

La aspirante del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar, con el 19,19 % de los votos.