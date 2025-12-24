Extienden hasta el 24 de marzo el plazo para la venta de la participación rusa en NIS

El presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, aseguró hoy que la prórroga del plazo no significa mucho para Serbia en estos momento, ya que el problema del suministro "debe resolverse rápidamente", informó la RTS.

Anteriormente, Vucic destacó que Serbia está acelerando la importación de combustible ruso y que dispone de suficiente crudo hasta finales de enero.

La empresa está bajo sanciones de Estados Unidos desde noviembre para impedir que Moscú use los ingresos del petróleo para financiar su guerra en Ucrania,

La refinería de NIS en Pancevo, la única del país, que cubre la mayor parte de las necesidades de combustible del país, dejó de procesar crudo el 25 de noviembre.

Rusia posee el 56,1 % de NIS a través de las compañías Gazprom Neft y Gazprom, mientras que el Estado serbio controla el 29,9 %, y el resto está en manos de accionistas minoritarios.

Según Vucic, Moscú está negociando con la petrolera húngara MOL la posible venta de su participación en NIS.

Aunque Serbia es un país candidato a adherirse a la Unión Europea (UE), mantiene relaciones amistosas con Rusia y, hasta ahora, ha rechazado unirse a las sanciones impuestas por los países de la UE por la invasión rusa a Ucrania.