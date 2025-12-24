FundéuRAE: "menú", plural

En las noticias pueden leerse frases como “20 menús completos con todas las ideas que necesitas para Navidad”, “Cómo preparar menús navideños sofisticados por poco dinero” o “Navidad sin estrés: 3 menúes simples para resolver la cena y adelantar compras”.

Aunque las palabras acabadas en “-⁠u” tónica admiten en el uso general dos plurales, uno en “-⁠s” y otro en “-⁠es” (como “bambúes” y “bambús”, de “bambú”), los préstamos incorporados más recientemente a nuestra lengua suelen formar el plural solo con “-⁠s” (como “haikús”, de “haikú”). Así, el plural mayoritario de “menú” es “menús”. No obstante, como se indica en la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, en lugares como el Río de la Plata se utiliza asimismo “menúes”. No resulta indicado, en cambio, el uso de “menuses”.

Por tanto, todos los ejemplos iniciales (los dos primeros con el plural mayoritario “menús” y el último con la forma “menúes”) son apropiados.

