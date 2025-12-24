Honduras a espera de declaratoria presidencial en medio de polémica por el conteo especial

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional, sigue encabezando los resultados con el 40,27 % de los votos, cuando ya han sido escrutadas el 99,93 % de las actas electorales totales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que ha estado marcado por una serie de obstáculos denunciados por las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, comenzó el pasado día 18 con cinco días de retraso.

La lentitud del proceso volvió a evidenciarse entre la noche del martes y las 09:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles, cuando solo fueron escrutadas 62 actas, pese a que el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE dispone de al menos 150 mesas habilitadas para el conteo, integradas por representantes de partidos políticos y con la presencia de observadores nacionales e internacionales, así como de la Fiscalía, entre otros actores.

Desde el día de las elecciones, el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para anunciar los resultados oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La secretaria del CNE, Telma Martínez, sugirió el martes al pleno del organismo —compuesto por representantes del oficialismo y de la oposición— que se emita la declaratoria de los resultados de la elección presidencial sin que haya finalizado el escrutinio especial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una sesión virtual, Hall y López aprobaron la sugerencia, con la oposición de Ochoa, quien advirtió que "aquí se consumará un golpe de Estado electoral".

"No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito", subrayó Ochoa durante la reunión virtual del pleno del CNE, de la que se retiró tras formular su denuncia.

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), donde se edita el diario oficial La Gaceta, amaneció este miércoles resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, como "medida preventiva" ante una eventual declaratoria de los resultados electorales, informó a periodistas un oficial a cargo del operativo.

"La ENAG no publicará la declaratoria del CNE si solo está firmada por dos consejeras. Para que proceda la publicación, la declaratoria debe contar con la firma de los tres consejeros", dijo el subgerente de la institución, Amílcar Valdéz, según publica el diario La Prensa Digital.

Oficialismo, tercero en las votaciones, grita "golpe"

El coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el expresidente Manuel Zelaya, además de señalar que se está produciendo un "golpe de Estado electoral", hizo un llamado a la movilización a sus bases en apoyo al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien permanece bajo una carpa, en las afueras del Centro Logístico Electoral, exigiendo "voto por voto", porque se considera afectado con los resultados.

La candidata del Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados del CNE, va tercera con menos del 20 % de los sufragios.

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, que ocupa el segundo lugar con el 39,53 % de los sufragios, también ha venido exigiendo que se cuente "voto por voto" la elección presidencial (presidente y designados).

El recuento "voto por voto" de la totalidad de la elección ha sido descartado por la autoridad electoral con el argumento de que las normas vigentes no lo contemplan, solo está previsto el escrutinio especial.

En este contexto de incertidumbre, el Colegio de Abogados, la empresa privada y el opositor Partido Nacional, consideran que el camino a la declaratoria de los resultados ha quedado abierto y esperan que se produzca este miércoles.

Por otro lado, a primeras horas de este miércoles la Policía dispersó a un pequeño grupo de militantes del Libre que bloquearon un tramo de la autopista que comunica a Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país.