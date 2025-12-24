Japón expresa preocupación tras autorización de más asentamientos israelíes en Cisjordania

"El Gobierno de Japón está profundamente preocupado por la aprobación por parte del Gobierno de Israel de la construcción de once nuevos asentamientos y la legalización de ocho puestos de avanzada en Cisjordania, y reitera su profundo pesar por las continuas actividades de asentamiento del Gobierno de Israel a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional", dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores nipón, Toshihiro Kitamura.

Kitamura destacó que los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada violan la ley internacional y "socavan la viabilidad de la solución de los dos Estados".

"El Gobierno de Japón insta una vez más enérgicamente al Gobierno de Israel a que rectifique su decisión y congele totalmente sus actividades de asentamiento", añadió el portavoz, que pidió a las autoridades israelíes evitar cualquier medida que pueda escalar las tensiones "en medio de los esfuerzos internacionales para estabilizar la situación en la Franja de Gaza".

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania. Con esta decisión, el número total de asentamientos reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, responsable también de las políticas de asentamiento en Cisjordania, asciende a 69.

El pasado mayo, el Ejército israelí (que controla Cisjordania) autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. La decisión se tomó en represalia después de que tres Estados (España, Noruega e Irlanda) anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, la zona oriental de la ciudad ocupada y anexionada por Israel.