La Bolsa de París termina sin cambios antes de su largo parón navideño

De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17 a la baja.

En una sesión acortada en unas tres horas por ser víspera de Navidad, el CAC-40 no volverá a cotizar hasta el lunes 29 de diciembre.

Los grupos de lujo Kering y LVMH subieron el 1,39 % y el 0,77 %, respectivamente. La cadena de laboratorios Eurofins Scientific mejoró el 0,84 %.

Lideró las caídas Sanofi (-0,74 %), tras anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir en una OPA valorada en 2.200 millones dólares a la estadounidense Dynavax, que cuenta con una efectiva vacuna contra la hepatitis B.

