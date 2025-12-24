La FAO alerta que la dieta mediterránea se está perdiendo incluso en sus países de origen

La experta subrayó que el abandono de este patrón alimentario tradicional “va en aumento” en la región, impulsado por el mayor consumo de alimentos ultraprocesados y la reducción de frutas, verduras y granos enteros.

La Asamblea General de la ONU estableció el 16 de noviembre como Día Internacional de la Dieta Mediterránea, una iniciativa impulsada por Italia y un grupo de países mediterráneos.

“Estamos observando que mucha gente está modificando las prácticas tradicionales y consumiendo más alimentos que no son tan saludables, y eso tiene efectos importantes en la salud”, señaló.

Neufeld recordó que la dieta mediterránea es una de las más estudiadas del mundo y que existe “evidencia sólida” de sus beneficios: aporta nutrientes adecuados, es diversa, equilibrada y moderada en productos con efectos adversos.

Su deterioro, añadió, está vinculado al incremento del sobrepeso y la obesidad en países históricamente asociados a este modelo, como Italia, España o Grecia.

“Cuando se sustituyen alimentos ricos en fibra y micronutrientes por productos muy calóricos y pobres en nutrientes, es muy fácil comer de más”, explicó Neufeld.

Este cambio no solo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer, sino que también puede provocar déficits de vitaminas y minerales, lo que la experta definió como “hambre oculta”.

“La dieta no es solo lo que comemos, es también cómo lo comemos: la interacción con la familia, con los amigos, la conexión con la tierra. Cuando se pierde esa conexión, se pierden también prácticas saludables”, afirmó.

Para Neufeld, la nueva efeméride “es una oportunidad para recordar la importancia de la dieta mediterránea, pero también para celebrar la diversidad de dietas saludables tradicionales en el mundo, que están sufriendo procesos similares de erosión”.

La FAO asumirá un papel central en las actividades anuales del Día Internacional, con acciones de divulgación y sensibilización dirigidas al público general y a los responsables políticos.

Además, la organización está desarrollando SABIR, un centro de conocimiento que reunirá evidencia científica, datos sobre consumo y recursos sobre dietas tradicionales.

“SABIR permitirá traducir la evidencia científica a mensajes accesibles y tener toda la información en un mismo lugar, facilitando el intercambio y el diseño de políticas basadas en datos”, explicó.

La experta destacó también la importancia de mejorar la recopilación de información sobre patrones dietéticos para entender cómo están cambiando y orientar mejor las intervenciones.

“Esperamos que estas iniciativas ayuden a conservar dietas saludables que son fundamentales para la salud de la población y para promover sistemas alimentarios sostenibles”, indicó.