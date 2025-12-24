La francesa Sanofi lanzará una OPA para comprar firma de EE.UU. valorada en 2.200 millones

"La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Dynavax. La realización de la OPA está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación y la aprobación de las autoridades de competencia", explicó Sanofi, en un comunicado.

La multinacional francesa explicó que su intención es adquirir todas las acciones en circulación de Dynavax por 15,50 dólares cada título, lo que tasaría la operación de adquisición en torno a los 2.200 millones de dólares.

"Sanofi prevé financiar la adquisición con sus recursos de tesorería disponibles. El acuerdo no debería afectar a las perspectivas financieras de Sanofi para 2025. Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2026", indicó la compañía.

La empresa francesa tiene interés en Dynavax por la vacuna que tiene contra la hepatitis B, que necesita de solo dos dosis para ser efectiva, y por su candidata a vacuna contra el herpes zóster.

