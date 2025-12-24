La japonesa TEPCO planea reabrir la mayor central nuclear del mundo en enero

Tras detallar las inspecciones llevadas a cabo por la empresa a fin de reactivar el reactor número 6 de la planta, que se mantiene inactiva desde el desastre nuclear de Fukushima de 2011, la firma explicó que ha solicitado al regulador nuclear nacional reiniciar la unidad el 20 de enero de 2026, con vistas a retomar las operaciones comerciales el 26 de febrero.

Además, la compañía detalló que planea solicitar también la reactivación del reactor número 7, que comparte algunos equipos con el reactor 6.

"Responderemos diligentemente a las inspecciones (del regulador) y continuaremos avanzando de manera constante con cada paso, con la seguridad como nuestra máxima prioridad", detalló la empresa.

El gobernador de la prefectura de Niigata (centro de Japón), donde se encuentra la central, se reunió este martes con el ministro de Industria, Ryosei Akazawa, y con la primera ministra, Sanae Takaichi, para transmitirles su decisión de permitir la reactivación del reactor 6 del complejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la agencia Kyodo, que cita a fuentes cercanas, el gobernador, Hideyo Hanazumi, le reconoció a la mandataria que muchos residentes todavía ven con preocupación la reactivación de la central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Takaichi, por su parte, le garantizó que su Gobierno se asegurará de que TEPCO intensifique la seguridad en el complejo.

Hanazumi se reunió también con el responsable del regulador nuclear japonés, Shuichi Kaneko, para pedirle mejoras en la seguridad nuclear del país, y envió una carta al presidente de TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, con el mismo mensaje.

La asamblea de la prefectura de Niigata aprobó el lunes el plan del gobernador para reactivar la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

Las siete unidades de la planta llevan paradas desde el accidente atómico de 2011 en Fukushima.

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlos en marcha.

Ya a principios de año, TEPCO anunció el aplazamiento hasta 2029 de la conclusión de unas obras necesarias para la puesta a punto de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa.

De producirse el encendido del reactor, será el primero de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre.

Por su capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo de Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.