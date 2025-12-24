Los apagones simultáneos afectarán el 60 % de Cuba este miércoles

El elevado déficit es similar a los registrados durante inicios de diciembre con récord incluso de 62 % de afectación.

Todo ello refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para producir energía.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.340 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, 95 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil). Esta fuente de energía supone también un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía de Cuba, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.