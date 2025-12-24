Mundo
24 de diciembre de 2025 - 14:55

Macron habla con Rutte y subraya "el compromiso" de dar a Ucrania garantías de seguridad

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

París, 24 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevistó este miércoles telefónicamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante el que subrayó "el compromiso" de dotar a Ucrania de "garantías de seguridad sólidas".

Por EFE

"Me he reunido con Mark Rutte para hacer balance de la situación en Ucrania y de los trabajos iniciados en el marco de la Coalición de los Voluntarios. A partir de enero en París, continuaremos la labor emprendida en este marco para dotar a Ucrania de garantías de seguridad sólidas", declaró Macron, en un mensaje en 'X'.

Para el presidente francés, estas garantías son "una condición necesaria para una paz robusta y duradera".

"Mientras Rusia prosigue su agresión, Ucrania continúa luchando y resiste. Puede contar con nosotros tanto hoy como mañana", agregó.