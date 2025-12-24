OEA "toma nota" de declaración de resultados que deja a Asfura como presidente de Honduras

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA "lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía" en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, y expresa además "su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño".

Asfura, conocido en su país como "papi a la orden", obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal y con el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del CNE.

De acuerdo con la resolución del CNE, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y la aspirante del gobernante partido Libre (izquierda), Rixi Moncada, 705.428 sufragios o el 19,19 %.

En su mensaje publicado en X, la Secretaría General de la OEA indicó que "está siguiendo de cerca los acontecimientos en Honduras, en particular a través de su Misión de Observación Electoral desplegada en el país" y que "en este contexto, toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral".

Agregó que "es consciente de las dificultades experimentadas durante el proceso electoral", cuyo escrutinio se desarrolló muy lentamente y en medio de denuncias de irregularidades, que "reconoce el trabajo realizado por las instituciones hondureñas" y que "lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía".

La Secretaría indicó que la Misión de Observación Electoral de la OEA "permanece desplegada en #Honduras, realizando su labor de manera profesional e independiente, y emitirá en los próximos días un informe con sus hallazgos y recomendaciones".

"La Secretaría General expresa su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño. #OEAenHonduras", finalizó.