ONG alerta de graves abusos en provincias orientales del Yemen por avance de separatistas

Así lo indicó en un informe publicado este miércoles la ONG SAM for Rights and Liberties, con sede en Ginebra, que señala que estas nuevas ofensivas de los secesionistas marcan "una etapa avanzada en una erosión que se ha prolongado durante años, especialmente desde 2017, del monopolio estatal de la fuerza".

Según el informe, las violaciones documentadas en varias zonas de Hadramut y Al Mahra incluyen "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y tratos crueles o degradantes".

Y también citó "el saqueo generalizado de bienes públicos y privados, la confiscación de instalaciones civiles y la violación del carácter sagrado de los hogares, junto con la imposición de símbolos y prácticas asociados con las autoridades de facto en lugar del Gobierno reconocido".

La expansión de los despliegues armados y los cambios en el control territorial han obligado a cientos de familias a huir de sus hogares, según la ONG.

El informe señala que el panorama de seguridad en el este del Yemen se caracteriza por la superposición de roles de múltiples actores internos y externos.

Señaló la presencia de formaciones armadas vinculadas al Consejo Sureño de Transición (CTS) -respaldado por Emiratos Árabes Unidos-, junto con otros grupos locales y tribales que operan al margen de las estructuras de mando formales de los ministerios de Defensa e Interior del Yemen.

Advirtió de que la continua expansión de los grupos armados no estatales "amenaza la protección de la población civil, profundiza la fragmentación institucional y socava cualquier vía creíble hacia la estabilidad, la rendición de cuentas y el restablecimiento de la autoridad estatal".

La ONG instó a que se tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil, garantizar el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria, atender las necesidades de las familias desplazadas y establecer mecanismos de reparación e indemnización.

El Yemen lleva más de una década sumido en el conflicto actual, con su capital, Saná, tomada por los hutíes desde el inicio de la guerra.

Aunque el CTS y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, con apoyo de Arabia Saudí, han mantenido una frágil tregua contra los rebeldes, los avances de los separatistas sureños por el este del país podrían conducir a un nuevo conflicto interno.