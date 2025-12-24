Ong alerta del posible naufragio de un barco con 117 migrantes en el Mediterráneo central

Roma, 24 dic (EFE).- La ONG Alarm Phone, una red internacional de activistas y voluntarios que gestiona una línea telefónica de emergencia para migrantes en el Mediterráneo central, alertó este miércoles de que un barco con aproximadamente 117 personas a bordo se ha podido hundir en el Mediterráneo central y solo podría haber sobrevivido una de ellas.