París deplora "la hostilidad" de Argelia por la ley que criminaliza colonización francesa

El portavoz del Ministerio Exteriores de Francia lamentó que esta ley haya salido adelante a pesar del "amplio trabajo" realizado por el presidente, Emmanuel Macron, respecto a la memoria de la colonización llevada a cabo por una comisión de historiadores franceses y argelinos.

Exteriores afirmó que seguirán trabajando "para retomar un diálogo exigente con Argelia, que pueda responder a los intereses prioritarios de Francia y los franceses, en concreto las cuestiones de seguridad y migratorias".

La nueva ley, que según los parlamentarios argelinos está basada en "los principios del derecho internacional", enumera una amplia lista de prácticas consideradas "delitos graves", entre ellas la agresión contra el Estado argelino, homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares y el uso de armas prohibidas.

Esta norma se aprobó un mes y medio más tarde de la liberación del escritor franco-argelino Boualem Sansal gracias a un indulto del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, y tras la intermediación de Alemania.

Sansal, de 81 años y enfermo de cáncer, estuvo encarcelado cerca de Argel durante un año por "atentar contra la unidad nacional" debido a unas declaraciones sobre el Sáhara Occidental consideradas hostiles por Argel.

Reflejo de la tensión entre Argelia y Francia, el periodista deportivo francés, Chistophe Gleizes, sigue encarcelado debido a una condena de siete años de prisión por "glorificar el terrorismo".