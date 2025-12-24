Parlamentarios iraníes expresan su apoyo a Venezuela frente a las acciones de EE.UU.

“Condenamos de manera categórica las recientes acciones del régimen de Estados Unidos contra el Gobierno popular de Venezuela, entre ellas la incautación y persecución de petroleros, así como el incremento de la presencia y de las actividades militares en la región del Caribe”, afirmaron 150 de un total de 290 diputados que conforman el legislativo, en una declaración leída durante la sesión plenaria de hoy, según informó la agencia ISNA.

Los legisladores denunciaron que la obstrucción del tránsito de buques comerciales en aguas internacionales sin autorización de organismos competentes “constituye un acto de piratería marítima y una violación de los principios fundamentales del derecho internacional del mar y de la libertad de navegación”.

Además, criticaron el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región del Caribe y las operaciones navales cerca de las fronteras de Venezuela.

“Contradicen abiertamente el principio del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”, afirmaron, y defendieron el derecho legítimo del país sudamericano a proteger su soberanía y sus intereses legítimos.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cártel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

Hasta ahora, Washington ha perpetrado 28 ataques contra embarcaciones civiles, en los que han muerto 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas por vía marítima.

Además, ha impuesto un bloqueo marítimo parcial contra Caracas y ha confiscado dos buques con crudo venezolano en las últimas semanas.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado repetidamente la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” de Washington hacia Caracas.