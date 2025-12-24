Patriarca Latino celebra la alegría de estas Navidades en Belén tras dos años de guerra

"Lo que vi en Gaza es un desastre (...) pero también vi allí el deseo de vivir", dijo el cardenal, que visitó el pasado fin de semana la ciudad de Gaza y su única parroquia católica, la iglesia de la Sagrada Familia.

"Es posible celebrar en Gaza, es posible celebrar en Belén. Necesitamos celebrar no solo hoy, sino todos los días del año", añadió el prelado, pese a que reconoció que aún quedan problemas por resolver.

Las palabras de Pizzaballa fueron escuchadas tan solo por decenas de familias palestinas, tras dos años sin festividades navideñas en solidaridad por Gaza y otros dos años antes debido a la covid.

Solo en estas Navidades, se volvieron a escuchar de nuevo los tambores y las gaitas de miles de 'boys scouts' palestinos procedentes de Beit Sahour, Birzeit y Jerusalén, entre otras ciudades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Pizzaballa aseguró que hoy veía "la luz de Belén" -donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús- y la luz en todos los que habían acudido allí, y de nuevo apeló al espíritu lúdico navideño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La luz de Belén es la luz del mundo", dijo el patriarca latino quien añadió que en Gaza, "en medio de la nada, pueden celebrar y disfrutar a pesar de la nada. Esto nos recuerda que es posible levantarnos de la devastación humana".

Pizzaballa, de la orden franciscana, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Su título de Patriarca Latino de Jerusalén, que le fue otorgado en 2020, le convierte en el representante del papa en la zona y quien supervisa las iglesias de rito latino (católicas) en Israel, Palestina, Jordania y Chipre.