Peña destaca desempeño de la economía de Paraguay y dice es la "más dinámica de la región"

"¡Somos la economía más dinámica de la región! Los últimos datos del Banco Central demuestran que nuestra economía creció un 6,5 % acumulado hasta el tercer trimestre de este año", dijo el gobernante en un mensaje difundido en su cuenta en la red social X.

Asimismo, Peña afirmó que este crecimiento se alcanzó gracias al "esfuerzo de todos los sectores", que se tradujeron en "más inversiones y más trabajo para las familias paraguayas".

El BCP informó el martes que la economía de Paraguay creció impulsada por el sector de los servicios, las manufacturas, la agricultura y la producción de electricidad.

Asimismo, el emisor señaló que la alza interanual -que mide la variación entre 2024 y 2025- alcanzó el 6,6 %.

El sector con mayor repunte fue la agricultura con el 9,5 % interanual, y un acumulado de 4,1 % debido al aumento de la producción de maíz, trigo, arroz y algodón, señaló el informe.

No obstante, el BCP destacó que el resultado del tercer trimestre en la agricultura se atenuó por descensos en la producción de soja, el producto estrella de exportación del país.

Con estos resultados, siempre según el BCP, la economía paraguaya, que el ente proyecta crezca un 4,2 % en 2026, que erige como la de mejor desempeño en sudamérica este 2025, por delante de Argentina (5,2 %), Perú (3,3 %), Colombia (2,8 %), Chile (2,5 %), Brasil (2,4 %) y Uruguay (2,3 %).