Putin debate con ministro de Exteriores sirio relaciones bilaterales y situación regional

"Sé que ayer ustedes tuvieron una conversación muy buena con el presidente Putin, durante la cual se debatieron tanto temas bilaterales y la situación en la región, como tareas prácticas para garantizar el tema clave de la soberanía e integridad territorial de Siria", afirmó al comienzo de la reunión.

Lavrov subrayó que las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y Siria continuarán desarrollándose sobre las bases sentadas durante las pasadas décadas, en las que Moscú apoyó a Damasco a capa y espada.

"Se alcanzaron acuerdos fundamentales sobre cómo desarrollar nuestras relaciones económicas y comerciales mutuamente provechosas, sobre las bases sentadas en las décadas pasadas. Conversaciones como esta, posible gracias a vuestra visita, son extremadamente útiles", dijo.

A su vez, Al Shaibani afirmó que las relaciones ruso-sirias "entran en una nueva etapa".

"En la nueva Siria aspiramos a establecer relaciones equilibradas con todos los Estados", aseveró, al señalar que Damasco busca "atraer inversiones a la economía siria para crear nuevos empleos".

"Este es uno de los temas para nuestra cooperación bilateral(...) Quisiera conversar con usted de modo abierto y franco los diversos aspectos de nuestra cooperación bilateral, para continuar desarrollando la asociación estratégica entre Rusia y Siria", añadió.

Los ministros sirios de Exteriores, Asaad al Shaibani, y Defensa, Marhaf Abu Qasra, viajaron este martes a Rusia para mantener consultas sobre la normalización de las relaciones entre ambos países y el futuro de las bases militares rusas en el país árabe.

Según la agencia oficial siria Sana, a los dos ministros les acompañan miembros de los servicios de inteligencia.

En octubre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió en el Kremlin a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, reunión en la que ambos apostaron por el reinicio de sus relaciones y la estabilidad en Oriente Medio.

A pesar de que Rusia apoyó militarmente durante años el régimen de Bachar al Asad, a quien acogió en Moscú tras su derrocamiento hace un año, Putin replicó que sus buenas relaciones con Siria nunca se guiaron por las necesidades de Moscú ni "intereses particulares", sino por "los intereses del pueblo sirio".

Durante la reunión, se esperaba que las partes abordaran el futuro de las bases militares rusas, concretamente la base naval de Tartus y el aeródromo de Hmeimim, según adelantó entonces el Kremlin.