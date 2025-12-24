Rebelo de Sousa recuerda 2023 como la "tempestad perfecta" en el balance de su presidencia

Rebelo de Sousa realizó estas declaraciones a periodistas tras su habitual brindis navideño en la localidad de Barreiro, en el área metropolitana de Lisboa, a modo de valoración de cara al fin de su presidencia, ya que no se podrá volver a presentar a la reeleción en los comicios presidenciales del 18 de enero de 2026.

"Creo que los peores años fueron los de la pandemia, para todos nosotros. El gran problema que yo tuve en estos diez años fueron dos años de pandemia. Fue declarar en dos ocasiones el estado de emergencia y renovarlo diez veces", explicó.

Sobre 2023, cuando dimitió António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, como primer ministro de Portugal después de que la Fiscalía lusa anunciara que le investigaba en el marco de unas pesquisas por presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos, Rebelo de Sousa consideró que se produjo una "tempestad perfecta".

"Fueron meses muy complicados", recalcó.

Ese año le envolvió también la polémica por un reportaje de la cadena portuguesa TVI, que destapó que unas gemelas luso-brasileñas con atrofia muscular espinal recibieron en 2020 un tratamiento valorado en cuatro millones de euros -dos millones cada una- en un hospital lisboeta.

La madre de las niñas, Daniela Martins, afirmaba en aquel reportaje haber contactado con la nuera del presidente portugués para que la ayudara, aunque sin hacer mención al propio mandatario.

Recordó además la disolución del Parlamento en 2021 después de que no se aprobaran los presupuestos para 2022 propuestos por Costa, y la de 2024, cuando el actual primer ministro, el conservador Luís Montenegro, presentó una moción de confianza tras una polémica por su empresa familiar Spinumviva que fue rechazada por los otros partidos.

Aun así, señaló que, "a pesar de haber habido tres disoluciones (durante su segundo mandato), Portugal ha sido de los pocos países de Europa que solo ha tenido dos primeros ministros durante diez años".

De cara a las elecciones del 18 de enero, a las que se podrán presentar once aspirantes, Rebelo de Sousa opinó que "cualquiera de los candidatos que hay tiene condiciones para hacer una presidencia mejor" que la suya.

Entre los presidenciables están el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo; el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes; el líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura; y el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.