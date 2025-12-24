Sánchez reconoce el trabajo de militares españoles ante "amenazas a Europa" que "no cesan"

Sánchez mantuvo en la mañana de Nochebuena la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior en la que transmitió el "profundo reconocimiento" del Ejecutivo y agradeció su trabajo y compromiso por preservar la paz en un año "marcado por la incertidumbre".

Son más de 20.000 los militares que han participado este año en diferentes misiones en el exterior, y el jefe del Ejecutivo destacó su esfuerzo por la paz y la seguridad nacional en un año "marcado por la incertidumbre", donde Ucrania sigue "acaparando la atención internacional tras casi cuatro años de invasión ilegal e injustificada".

En un momento en el que "las amenazas a Europa no cesan", el presidente remarcó la presencia de unidades en Eslovaquia, Letonia y Rumanía, y recordó la decisión de reforzar la presencia de España en la región con el envío a Lituania de un sistema avanzado antidrones ante el aumento de "violaciones del espacio aéreo" de varios países europeos.

Sánchez apuntó también que el aumento de las incursiones aéreas no permitidas con aviones de combate muestra de que "el grado de exigencia de la defensa aérea es cada vez mas alto".

El presidente subrayó asimismo la labor de los contingentes desplegados en Turquía; en Bosnia, dentro de las misiones de la Unión Europea, o la presencia del Ejército en Irak, con labores de asesoramiento y adiestramiento en la lucha contra el terrorismo.

Sin olvidar el "extraordinario trabajo" que realiza el contingente español en el Líbano, en una "situación complicada" debido a la inestabilidad persistente en Oriente Medio, donde el área de actuación de la misión de la ONU (Finul), en la que España participa, ha sido atacado en varias ocasiones por Israel este año.

El presidente del Gobierno prestó especial atención al continente africano y a la labor "absolutamente clave" del Ejército español en países como Mozambique, República Centroafricana o en Somalia, y en la lucha contra la piratería marítima en el cuerno de África.

España, apuntaló también Sánchez, es el único país con efectivos en permanencia desde el comienzo de la operación Atalanta de lucha contra la piratería, tanto desde el mar como desde el aire.

Y lanzó un recuerdo especial a los militares desplegados en América Latina, en la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y a los marinos y científicos a bordo del buque de investigación oceanográfico Hespérides, en la costa sur de Argentina.

A todos ellos el presidente les ha deseado "toda clase de éxitos" en su misión y que el próximo año "traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella", además de ensalzar el compromiso de los 175 hombres y mujeres que "han dado su vida" en estos 36 años de misiones en el exterior.