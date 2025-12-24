Starmer anima a los británicos a "acercarse" a amigos y vecinos en fiestas navideñas

En su mensaje de Navidad grabado en un vídeo y divulgado hoy, Starmer también rindió homenaje a las personas que trabajan en la sanidad pública o sirven en las fuerzas armadas durante estas fiestas para cuidar a los demás y mantener seguro al Reino Unido.

"Mientras tantos se relajan, algunas personas realmente especiales se pondrán sus uniformes y saldrán a trabajar. Nuestro personal de la sanidad pública, los servicios de emergencia y los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, aportan su granito de arena para cuidar del país y mantenernos seguros", resaltó.

Resaltó la labor de muchos voluntarios que ayudan a quienes se sienten solos. "Así que, en nombre de todo el país, quiero daros las gracias. Como país, debemos brindar por vosotros esta Navidad", dijo.

"Sé que muchos en el Reino Unido todavía están luchando con el coste de la vida. Ayudar con eso es mi prioridad", puntualizó.

En esta época del año, subrayó Starmer, "pregunta por un amigo o familiar del que no has tenido noticias en mucho tiempo. Acércate. Puede marcar una gran diferencia. De eso se trata la Navidad".