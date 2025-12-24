Una persona herida en Ecuador traes caer su vehículo en el techo de una casa

El hecho ocurrió en el sector de El Paraíso de Guajaló, sur de Quito, la capital de Ecuador, cuando un auto cayó de una altura de cinco metros sobre el techo de una vivienda, indicó sin explicar las razones del suceso.

El equipo de Bomberos estabilizó al conductor del vehículo para poder rescatarlo utilizando un sistema de cuerdas y transportarlo a una casa de salud.

Los Bomberos no han proporcionado más detalles sobre la persona afectada ni han informado si había personas en la vivienda al momento del suceso.