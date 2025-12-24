Veinte años de cárcel al líder de una secta cristiana en Zimbabue por violar a una menor

Chokurongerwa, un autoproclamado profeta que dirige la Iglesia Apostólica de Johane Masowe (fundador de la organización), fue sentenciado este martes por el magistrado regional de Harare, Estere Chivasa.

El magistrado dictaminó que el condenado, de 56 años, abusó de su posición como líder de la secta de confianza para explotar y violar a jóvenes feligresas vulnerables bajo la apariencia de autoridad religiosa.

Fue acusado de tres cargos de violación y de dejar embarazadas a tres víctimas, pero fue condenado por el citado caso, ya que el tribunal determinó que las otras dos presuntas víctimas eran adultas y podían consentir.

"Se espera que los líderes de las iglesias sean morales con los feligreses, y lo que hizo fue todo lo contrario. Es una persona malvada que simplemente está siendo cruel. Este tipo de líderes religiosos son muy conocidos y se aprovechan de sus feligreses", declaró Chivasa en su sentencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En marzo de 2024 la Policía arrestó a Chokurongerwa y a otros siete miembros de su iglesia tras encontrar 16 tumbas -nueve de adultos y siete de niños- y al menos 251 menores en su granja, la mayoría de los cuales eran obligados a realizar trabajos forzados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De las instalaciones ubicadas en la ciudad de Nyabira, en la provincia de Mashonaland West (norte), niños y mujeres fueron rescatados y trasladados al hospital para realizarles exámenes médicos a fin de comprobar su estado de salud y si habían sufrido abusos.

La Iglesia Apostólica de Johane Masowe tiene cientos de seguidores en Zimbabue e impone estrictas normas, como no leer la Biblia.

Tampoco admite que se acepten empleos fuera de la comunidad o acudir al hospital, además de exigir la poligamia y permitir el matrimonio temprano de niñas, según detalló a EFE la Policía.