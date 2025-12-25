Al menos 9 muertos al arder un autobús nocturno tras un accidente de tráfico en la India

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 hora local en el distrito de Chitradurga, cuando un camión portacontenedores traspasó el separador central de la carretera e impactó de frente contra un autobús con literas que se dirigía a Gokarna con más de 30 pasajeros a bordo.

"El camión invadió el carril contrario y chocó contra el autobús. El vehículo se incendió inmediatamente tras el impacto y la mayoría de las víctimas murieron quemadas dentro", declaró a los medios el inspector general de Policía de la Zona Este, Ravikanthe Gowda.

El conductor del autobús, que permanece hospitalizado, aseguró que intentó maniobrar al ver aproximarse el camión a gran velocidad, pero no pudo evitar la colisión. "Yo circulaba a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Vi venir el camión desde el otro lado del separador y después solo recuerdo el impacto", relató.

Tras el siniestro, los servicios de emergencia acudieron al lugar para extinguir las llamas y rescatar a los heridos, mientras la vía permaneció parcialmente cortada durante varias horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, expresó su pesar por el accidente y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció una compensación económica de 200.000 rupias (unos 2.200 euros) para los familiares de cada fallecido y de 50.000 rupias para los heridos.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en la India, debido en gran parte al exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras y el elevado volumen de tráfico, especialmente durante la noche en las rutas interurbanas.

La semana pasada, un episodio de niebla tóxica provocada por la contaminación causó un accidente múltiple en el norte de la India, en el que se vio implicado otro autobús con literas y que dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos.