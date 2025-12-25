Al menos cinco muertos tras explotar una bomba en una mezquita en el noreste de Nigeria

“Las investigaciones preliminares sugieren que el incidente pudo haber sido un atentado suicida, basándonos en la recuperación de fragmentos de un presunto chaleco suicida y en las declaraciones de testigos grabadas”, dijo el portavoz policial del Comando Estatal de Borno, Nahum Daso, en un comunicado divulgado a última hora del miércoles.

“Las investigaciones están en curso para establecer la causa y las circunstancias exactas”, agregó Daso, que indicó a medios locales en una rueda de prensa que el artefacto explotó en el mercado de Gamboru, en Maiduguri, la capital estatal, mientras se disponían a realizar sus oraciones vespertinas.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque a la mezquita Al-Adum, donde se registró la explosión alrededor de las 18:00 hora local (17.00 GMT) del miércoles.

El portavoz de la Policía afirmó que tienen acordonada la zona y equipos especialistas en explosivos están llevando a cabo operaciones de limpieza en el lugar.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Maiduguri y al Hospital Estatal de Especialidades.

“Atacar un lugar de culto es una profanación de su santidad en un momento en que los fieles musulmanes realizan actos de culto”, expresó el gobernador del estado de Borno, Babagana Zulum, al condenar el ataque en un comunicado e instar a reforzar la vigilancia de los templos y espacios públicos durante las festividades.

Imágenes en redes sociales muestran las consecuencias de la explosión, con personas congregadas en una zona de mercado, gritos, carreras y partículas de polvo suspendidas en el aire.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que se agudizó a partir de 2016 con la aparición de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en el país, de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de las Naciones Unidas.