Arabia Saudí amenaza con "consecuencias indeseables" a los separatistas del este de Yemen

El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí afirmó en un comunicado que los recientes movimientos militares del CTS en ambas provincias se llevaron a cabo unilateralmente, sin la aprobación del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) de Yemen ni en coordinación con la coalición liderada por Arabia Saudí.

Por tanto, calificó las acciones de injustificadas y perjudiciales para los intereses del pueblo yemení, la causa del sur y los esfuerzos de la coalición.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también instó a todas las facciones yemeníes a actuar con moderación y evitar acciones que puedan socavar la seguridad y la estabilidad, porque una mayor escalada podría tener "consecuencias indeseables".

El separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), tomó el control sobre las ocho provincias del sur, incluidos los yacimientos petrolíferos de Hadramut y Al Mahra, demarcaciones fronterizas con Arabia Saudí y Omán, tras la retirada de las fuerzas respaldadas por Riad.

Riad, uno de los mediadores del conflicto, recordó que ha priorizado la unidad y buscado soluciones pacíficas en los últimos meses para abordar las tensiones en estas dos provincias, que se consideran de importancia estratégica.

Por ello estaba trabajando con los Emiratos Árabes Unidos, el CLP de Yemen y el gobierno yemení para contener la situación.

El Gobierno saudí explicó que un equipo militar conjunto saudí-emiratí había sido enviado a Adén para establecer los preparativos para que las fuerzas del Consejo de Transición Estratégica (CTS) regresaran a sus posiciones anteriores en las afueras de Hadramaut y al-Mahra.

Según el plan propuesto, los campamentos militares dentro de las dos provincias serían entregados a las Fuerzas del Escudo Nacional, respaldadas por Arabia Saudí, y a las autoridades locales bajo procedimientos organizados y la supervisión de la coalición, según el comunicado.

Arabia Saudí afirmó que se estaban realizando esfuerzos para regresar a la situación previa a la escalada y pidió al CTS que priorizara el interés público, poniendo fin a la escalada y garantizando una retirada rápida y fluida de sus fuerzas.

El Yemen lleva más de una década sumido en un conflicto, con alianzas cambiantes entre las facciones antihutíes que complican los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Si bien se ha mantenido en gran medida una frágil tregua en los combates con los hutíes, las rivalidades internas en el bando gubernamental, en particular entre el CTS y las fuerzas leales a la Presidencia, siguen representando un riesgo importante para la estabilidad.