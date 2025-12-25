China "respeta" la victoria en Honduras de Asfura, que planteó romper relaciones con Pekín

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que el país "está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo" de las relaciones bilaterales.

Lin aseveró que estos lazos estarán "basados en el 'principio de una sola China'", defendido por Pekín.

Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado este miércoles por el CNE hondureño como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los dos principales candidatos conservadores en las elecciones hondureñas se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, rotas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Asfura declaró en campaña que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán, porque recibía apoyo comercial y económico, mientras que los lazos comerciales con China no han sido tan favorables como esperaban varios sectores del país centroamericano.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.