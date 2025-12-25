China subraya que cualquier acuerdo sobre TikTok en EE.UU. debe ceñirse a sus leyes

La portavoz del Ministerio de Comercio He Yongqian se pronunció así tras surgir informaciones sobre pactos de la plataforma con tres inversores para crear una nueva sociedad en Estados Unidos, al recordar que cualquier acuerdo de ese tipo debe contar con la luz verde de Pekín.

Recordó que los equipos económicos de ambos países alcanzaron hace tiempo un "consenso de marco básico" para encauzar el caso y que el Gobierno chino "espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses".

También instó a Washington a "actuar en la misma dirección" y a ofrecer a las compañías chinas un entorno "justo, abierto, transparente y no discriminatorio" que "promueva el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales" entre ambas potencias.

La vocera no ofreció detalles sobre licencias tecnológicas, propiedad intelectual ni calendarios.

Las declaraciones siguieron a informaciones difundidas en China y Estados Unidos sobre la arquitectura propuesta para la operativa en el país norteamericano.

Según un comunicado interno de la matriz china de TikTok, ByteDance, al que aludieron medios tanto chinos como estadounidenses, la empresa acordó vender sus operaciones en EE. UU. a un holding liderado por inversores del país norteamericano.

Ese esquema prevé una participación conjunta del 45 % para Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX; alrededor de un 33 % para filiales de los principales inversores de ByteDance, y en torno a un 18 % para la propia ByteDance.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en EE.UU. si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de videos cortos.

Tras retornar al poder en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.

A finales de septiembre, Washington y Pekín, tras una serie de reuniones en las que se trató también la guerra comercial entre las dos potencias, anunciaron un marco de acuerdo para la operación.

Trump dijo también que el acuerdo contaba ya con la "aprobación provisional" de su homólogo chino, Xi Jinping, y debía completarse durante la reunión de ambos mandatarios celebrada el pasado octubre en Corea del Sur.

Sin embargo, hasta el momento, Pekín, que cuenta con una 'acción de oro' en Bytedance que le otorga derecho de veto sobre decisiones estratégicas, no ha ofrecido detalles acerca del pacto.