Corea del Sur inicia la entrega a Cuba de un donativo de 24.600 toneladas de arroz

Una primera mitad de esta donación surcoreana ya fue descargada en el puerto de Santiago de Cuba para su reparto por el tercio oriental de la isla con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

Estas más de 12.000 toneladas servirán "para duplicar durante cinco meses las cuotas que el PMA distribuye en las provincias orientales", según explicó en redes sociales esta agencia multilateral.

Está previsto que en unas semanas llegue el resto de la donación a La Habana, desde donde se repartirá a "población priorizada" (vulnerables y embarazadas, según el diario Granma) de todo el resto del país a lo largo de un año.

La noticia se dio a conocer un día después de que el PMA anunciara también una donación japonesa de un millón de dólares (unos 852.000 euros) para apoyar la seguridad alimentaria en beneficio de 190.000 personas de las regiones del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa.

Esta contribución servirá para entregar una ración de emergencia (1,5 kgs de arroz, 0,9 kg de granos y 1 litro de aceite) a unas 190.000 personas.

Medios estatales cubanos informaron el lunes que Japón también aportará a Unicef un millón de dólares para un proyecto de saneamiento y abasto de agua en comunidades vulnerables de tres provincias del oriente de Cuba.

Desde el impacto de Melissa a finales de octubre, agencias multilaterales, ONG como la Cruz Roja y países como China, Venezuela, España, Colombia, Corea del Sur y México han enviado alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.

El huracán cruzó el oriente de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros (litros por metro cuadrado) en algunos puntos del país.

Los cuantiosos daños materiales del huracán -sin muertos, según el Gobierno cubano- abarcan 116.100 viviendas, más de 2.000 centros educativos, 600 instalaciones médicas, mas de 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Cuba tiene serias dificultades para atender la devastación de Melissa por la profunda crisis que sufre la isla desde hace más de cinco años, con escasez de bienes básicos, inflación con decrecimiento, dolarización creciente, prolongados apagones diarios y migración masiva.