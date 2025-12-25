Daniel Ortega y Rosario Murillo claman por la paz en el mundo en mensaje navideño

"Estos son días para unirnos en clamor universal por la paz y desde nuestros hogares, familias y comunidades pedir a Dios, con todo nuestro corazón, que cese el odio, que cese la avaricia, la codicia y el afán de dominio, y que se apliquen las enseñanzas de todos los profetas y del Pastor de Pastores, nuestro Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos", escribieron Ortega y Murillo en el mensaje.

Ortega, de 80 años y el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de reformas constitucionales y la fuerza su modelo de gobierno con mano de hierro, sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio.

En su mensaje, titulado "Hermandad, paz, unidad desde Nicaragua al mundo", y dirigido a las familias, Ortega y Murillo indicaron que "estos son días para celebrar el Gran Poder de Dios y el amor que nos da cada día a través de la vida que debemos hacer buena, con sabiduría, serenidad y pleno conocimiento de nuestra misión en este plano de existencia".

"Estos son días para nacer y renacer en el Gran Espíritu que nos anima y alienta a ser mejores. Estos son días para reunirnos, para encontrarnos, para bendecir, y para invocar en ferviente plegaria, al Dios de todas las victorias, clamando por paz y bien, por paz y seguridad, por paz, tranquilidad y alegría para todas las familias que somos comunidad humana", continuaron.

"Estos son días para, desde el profundo cariño y los deberes y responsabilidades que todos tenemos, trabajar por el fin de toda guerra, toda agresión, todo lo que nos destruya y todas las miserias que debemos superar de la mano de Dios", agregaron.

En su mensaje, Ortega y Murillo desearon a todas las familias nicaragüenses y del mundo "paz, encuentro, cariño, suprema reconciliación, para vivir libres de todo mal, particularmente de la desgracia del egoísmo que esclaviza, y de la insolencia del odio, que mata".