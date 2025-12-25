Detenido un exministro de Defensa de Georgia por organizar asalto al palacio presidencial

"Sobre la base de las pruebas recabadas, se ha confirmado la identidad del principal organizador de los sucesos del 4 de octubre en Georgia, por lo que se procedió a detener a Bacho Ajalaia", informó el subdirector de los Servicios de Seguridad de Georgia, Lasha Maghradze, en rueda de prensa.

Ajalaia desempeñó los cargos de ministro de Defensa e Interior durante la presidencia de Mijaíl Saakashvili

Las fuerzas de seguridad también detuvieron a su esposa, Ani Nadareishvili, aunque la liberaron posteriormente.

A principios de octubre las fuerzas de antidisturbios rechazaron un intento de asalto del palacio presidencial tras un mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.

Los organizadores del asalto se enfrentan a hasta nueve años de prisión.

Ajalaia ya cumplió una condena de siete años de cárcel por torturas.

El intento de asalto al palacio presidencial se produjo después de que, al término del mitin opositor, el ex fiscal general de Georgia Murtaz Zodelava llamara a marchar hacia el palacio presidencial, situado a unos 500 metros de la Plaza de la Libertad, el lugar donde se había congregado los manifestantes.

El Movimiento Nacional Unido, la mayor formación opositora del país, fundada por expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgianode no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028, estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías han resultado heridos.