Dos tanques de petróleo en el sur de Rusia, incendiados por un ataque de drones ucranianos

Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió inicialmente a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, pero horas después se duplicó hasta alcanzar los 4.000 metros cuadrados.

El canal de Telegram 'Operativni Shtab -Krasnodar' señaló que un tren de bomberos había llegado al lugar de los hechos.

"En total, 99 bomberos y 26 coches especializados", incluyendo empleados del Ministerio de Emergencias local, añadió.

Además, las autoridades locales indicaron que "se evitó el derrame de hidrocarburos a la bahía de Temriuk".

Además de los tanques incendiados, resultaron dañados varios edificios y equipos agrícolas de la localidad de Nikoláevka del distrito Scherbinksi.

El Ministerio de Defensa ruso informó de la intercepción y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija.

El grueso de los ataques afectó a la región fronteriza de Briansk, donde fueron neutralizados 62 drones.

Además, fueron atacadas las regiones de Tula, Kaluga, Moscú, Volgogrado, Voronezh, la república Adigueya y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 10 drones que se dirigían a la capital rusa, sin que se reportasen daños ni víctimas.

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con ataques masivos contra el sistema energético ucraniano, que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país de cara al invierno.