El desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en noviembre de 2025

El número de desempleados en Japón en el undécimo mes del año fue de 1,71 millones, lo que supone un aumento de 70.000 personas en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, que señaló que se trata del cuarto mes de aumento de la cifra.

El número de personas con trabajo en el país asiático en octubre fue de 68,62 millones, un incremento interanual de 480.000 individuos, lo que marca el cuadragésimo mes de aumento de la cifra, destacó el ministerio.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, sin cambios respecto al mes anterior, detalló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron en todos los sectores, pero principalmente en el del entretenimiento (un 19,9 % menos que en el mismo mes del año anterior), en ventas (17,2 % menos) y en el sector de la restauración (14,1 % menos), según Sanidad.

Los datos ponen de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representan una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con una escasez de mano de obra.