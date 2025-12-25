El papa pide diálogo en los países de América Latina en su mensaje de Navidad

"Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas", dijo el papa en su mensaje.

Tras celebrar la misa de Navidad, León XIV se asomó a la logia central de la fachada de San Pedro, donde el 8 de mayo se presentó como nuevo pontífice, para la tradicional bendición 'Urbi et Orbi' ante miles de fieles que acudieron a pesar de la intensa lluvia.

Al igual que hizo Francisco durante su pontificado, León XIV repasó en su mensaje de Navidad los conflictos y los problemas en el mundo y pidió la paz para Oriente Medio, Ucrania y otros países golpeados por la guerra.

"Si cada uno de nosotros, a todos los niveles, en lugar de acusar a los demás, reconociera ante todo sus propias faltas y pidiera perdón a Dios, y al mismo tiempo se pusiera en el lugar de quienes sufren, fuera solidario con los más débiles y oprimidos, entonces el mundo cambiaría", comenzó su discurso.

Y en este día en el que los católicos celebran el nacimiento de Dios, aseguró que "Jesús asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros" y mencionó "los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano".

"En este día santo, abramos nuestro corazón a los hermanos y hermanas que están necesitados y sufren. Al hacerlo, lo abrimos al Niño Jesús que, con sus brazos abiertos, nos acoge y nos revela su divinidad", añadió.