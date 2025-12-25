El presidente de Panamá felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo

Asfura, de 67 años, fue declarado el miércoles virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le expresó públicamente su respaldo.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron el mismo miércoles a Asfura y desearon que la transición en Honduras "se desarrolle de manera pacífica y ordenada", según un comunicado conjunto.

"Papi a la orden", como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sucederá a la gobernante Xiomara Castro, del izquierdista partido Libre, quien le entregará el poder el próximo 27 de enero, como ella misma expresó anoche en un mensaje de Navidad en el que reiteró que estará "en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos".

