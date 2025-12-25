Empresa de los Urales entrega primera partida de drones de asalto pesados al Ejército ruso

"Enviamos la primera partida de prueba, cerca de cien drones 'Berdish'. Es un aparato muy estable. Durante las pruebas de polígonos demostró su fiabilidad, durante cientos de vuelos no tuvieron falla alguna", declaró a la agencia rusa TASS el director general de la empresa, Vladímir Tkachuk.

Los drones han adquirido un protagonismo especial a lo largo de la guerra en Ucrania, en la que son utilizados para las más diversas funciones: desde drones kamikaze hasta misiones de espionaje e inteligencia e incluso abastecimiento de las tropas.

En su reciente sesión de preguntas y respuestas con la prensa, Putin reconoció que las fuerzas rusas experimentan un déficit de drones pesados, un nicho que el 'Berdish' busca ocupar.

Según Tkachuk, la empresa demoró la entrega para preparar a los operadores de estos aparatos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los drones pesados tienen un sistema operativo absolutamente diferente y se necesitan habilidades de pilotaje distintas a las de los drones kamikaze", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que se trata de "drones modulares" que pueden cambiar su configuración en dependencia de las misiones a cumplir, que van desde la colocación de minas antitanque y antipersonales hasta lanzar bombas contra las fuerzas enemigas.

Además, pueden disparar con sistemas lanzallamas Shmel o lanzagranadas Kriuk, o cumplir misiones de abastecimiento para las fuerzas se asalto, ya que pueden transportar cargas de 20 kilogramos a distancias de hasta 25 kilómetros.

Tkachuk aseveró que este nuevo dron conserva los principios del primer diseño de la empresa, el FPV-dron kamikaze Upir (Vampiro), que compagina "eficacia máxima y gasto mínimo".

Pese a las negociaciones de paz promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia continúa desarrollando nuevos tipos de armamento e incrementando los suministros de armas al frente de batalla en Ucrania.