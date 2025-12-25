Es tiempo de reconciliación y paz, dice Asfura, presidente electo de Honduras

En un mensaje por televisión, pocas horas después de haber sido declarado presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Asfura dijo que "el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división" y "que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos".

"Es tiempo de reconciliación de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos. Una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras", agregó.

El conservador Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el CNE como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes estuvo marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento "voto por voto".

La candidata del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar y no reconoce los resultados del CNE.

Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, entre 2014 y 2022, cerró su mensaje navideño diciendo: "No les voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga Dios la pródiga tierra en que nací".

La frase "Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací" es un fragmento de 'La oración del hondureño', del escritor hondureño, ya fallecido, Froylan Turcios, que comienza diciendo "Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho".

Asfura se convertirá el 27 de enero de 2026 en el quinto gobernante del Partido Nacional desde el retorno de Honduras al orden constitucional, en 1980.

Los otros cuatro nacionalistas que gobernaron en Honduras en su reciente y frágil democracia son Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido), Ricardo Maduro (2002-2006), Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández 2014-2022), este último durante dos períodos consecutivos, el último violentando la constitución, que no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

El Partido Liberal fue gobierno con Roberto Suazo (1982-1986), José Azcona (1986-1990), Carlos Flores (1998-2002) y Manuel Zelaya (2006-2009).

Se suma la administración de Xiomara Castro, al frente del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), esposa de Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de ese instituto político, que perdió las elecciones del pasado 30 de noviembre con su candidata Rixi Moncada.