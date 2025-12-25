Israel dice que las críticas de países extranjeros no restringirán los asentamientos

"Israel rechaza enérgicamente la declaración emitida por países extranjeros sobre la decisión del Gabinete sobre los asentamientos en Judea y Samaria", término oficial bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania ocupada.

"Los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel, y cualquier petición en ese sentido es moralmente incorrecta y discriminatoria contra ellos", añadió.

Entre los países estaban incluidos también Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos y Noruega.

En la declaración conjunta, difundida por el Ministerio de Exteriores de Francia, pidieron a Israel que revoque esta decisión y cese la expansión de las colonias, de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Estamos decididos a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz global, justa y duradera", señaló el grupo, que insistió en que "no existe otra solución" que dos Estados "uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas".

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania.

Con esta decisión asciende a 69 el número total de asentamientos reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, responsable también de las políticas de asentamiento en Cisjordania.