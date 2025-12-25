Mundo
25 de diciembre de 2025 - 10:40

La bolsa de São Paulo no opera este jueves por el festivo de Navidad

São Paulo, 25 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo no opera este jueves por el festivo de Navidad, por lo que no habrá información bursátil, ni cambiaria en Brasil.

Por EFE