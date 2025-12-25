La familia real británica asiste a la misa de Navidad sin Andrés, hermano del rey

En un día frío pero soleado, los reyes, Carlos III y Camila, así como los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y otros integrantes de la familia real saludaron a numerosas personas que esperaban verles a la salida del templo religioso, ubicado cerca de la mansión de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Los príncipes de Gales estuvieron presentes con sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, que hablaron con la multitud y recibieron flores y tarjetas navideñas.

La princesa Catalina, que llevaba un abrigo color chocolate a cuadros, pamela a tono y botas, recibió una gran atención mediática, como suele ocurrir cada vez que es vista en público.

Aunque Andrés Mountbatten-Windsor y su exesposa, Sarah Ferguson, no estuvieron con la familia real, sí lo hicieron sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que han conservado sus títulos nobiliarios a pesar de que a su padre le fueron retirados por el rey a raíz de la controversia en torno a Epstein.

Como parte de la celebración navideña, la princesa de Gales y su hija, la princesa Carlota, interpretaron juntas un dueto de piano para un servicio de villancicos, emitido anoche por la cadena ITV.

Las dos tocaron una pieza musical del compositor escocés Erland Cooper. La interpretación fue realizada en el castillo de Windsor y formó parte del evento "Juntos en Navidad", grabado a principios de este mes en la Abadía de Westminster y emitido anoche en la cadena ITV.

A las 15.00 GMT, las cadenas emitirán el tradicional discurso del rey Carlos III, jefe del Estado británico, que esta vez ha sido grabado en la Abadía de Westminster, en Londres, en vez de Sandringham.