La producción y demanda de caviar en Rusia aumenta a lo largo del año

Los expertos en el sector predicen que la suma podría aumentar hasta las 90 toneladas para finales de año, en comparación con las cerca de 82 toneladas de 2024, fecha en el que se registró el mayor crecimiento.

"El crecimiento de la producción de caviar de salmón viene acompañado de caídas de dos dígitos en los precios al por mayor y una tendencia a la baja cada vez más firme en el comercio minorista", afirman desde la Unión Rusa de la Industria del Pescado (URIP), citados por Interfax.

Según la URIP, han aumentado las inversiones en el sector y se han abierto más piscifactorías e instalaciones de procesamiento, incluida piscicultura del esturión, de donde sale el caviar negro, a pesar de ser un proceso complejo y costoso.

Pero el motor inicial es la alta y constante demanda de caviar, incluso en el comercio minorista 'online', sostienen.

"El caviar negro es un producto con una demanda estable, y dado el creciente papel del comercio minorista en línea en las ventas de productos pesqueros, especialmente entre las variedades premium, estamos detectando un aumento de los envíos a través de este canal", señalaron acerca de este tradicional, pero caro, capricho navideño ruso.

En general, la producción pesquera hasta el mes de diciembre llegó a las 3,8 millones de toneladas, un 3 % menos que el año pasado.

Por otro lado, disminuyó la producción de pescado enlatado y en conserva, un 6 %, sumando 264.000 toneladas.

"Podría indicar una saturación del mercado en medio de la intensa competencia del segmento de alimentos preparados, que está en rápido crecimiento", añadieron desde la asociación.

También cayó un 11 % la producción de crustáceos, hasta las 91.000 toneladas, mientras aumentaron las exportaciones rusas de cangrejos vivos, sobre todo a China, donde crecieron un 10 % en comparación con 2024, hasta las 35.000 toneladas.

Las exportaciones rusas de pescado y marisco a China aumentaron en general un 10 % entre enero y noviembre de este año, alcanzando los 3.000 millones de dólares.