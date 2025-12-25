Lancha interceptada con cocaína en El Salvador no salió de Nicaragua, afirma el Ejército

"Le aclaramos que dicha embarcación de bandera guatemalteca y tripulantes de nacionalidad salvadoreños no ha salido del territorio nicaragüense", sostuvieron las Fuerzas Armadas de Nicaragua en una declaración.

La institución militar nicaragüense aseguró que no tiene registros en las Capitanías de Puerto de esa embarcación y de la tripulación salvadoreña, "la que fue retenida dentro de los esteros de la Isla de Méndez, Usulután, República de El Salvador".

Por tanto, continuó, "rechazamos enérgicamente tal declaración" ofrecida a través de X por el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, de que la Policía Nacional Civil de El Salvador interceptó la lancha proveniente de aguas nicaragüenses.

"En Nicaragua no existen carteles de la droga, no tenemos maras, no somos bodega del narcotráfico y continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de Estado Muro de Contención en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado", señaló el Ejército de Nicaragua.

Villatoro dijo en X que "fue interceptada una embarcación tipo lancha, de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez, Usulután", en el oriente del país, y que la droga tiene un valor estimado de 11,3 millones de dólares.