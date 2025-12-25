Mundo
25 de diciembre de 2025 - 12:20

Las bolsas de México y Buenos Aires no operan este jueves por el festivo de Navidad

Bogotá, 25 dic (EFE).- Las bolsas de México y Buenos Aires no operan este jueves por el festivo de Navidad, por lo que no habrá información bursátil, ni cambiaria en México y Argentina.

Por EFE