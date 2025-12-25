Líder militar de Sudán conversa sobre el conflicto con Erdogan en Ankara

Al Burhan fue recibido en el palacio presidencial con honores militares, similares a los que se despliegan en visitas de jefes de Estado, y participó en una cena de trabajo después de mantener una entrevista personal con Erdogan.

El mandatario turco expresó a su huésped que hace falta dar "serios y decididos pasos" para "impedir la mayor crisis humanitaria causada por los continuos combates en Sudán".

Erdogan aseguró que "se han producido crímenes contra la humanidad" especialmente en la zona de Al Fasher, región conquistada en octubre pasado por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que combate desde hace dos años contra el Ejército sudanés liderado por Al Burhan.

El jefe de Estado turco le prometió a su interlocutor que Turquía continuaría enviando ayuda humanitaria a Sudán y que intentaría ampliar sus relaciones bilaterales en campos como el comercio, la minería y la industria de defensa, subraya el comunicado de Ankara.

El objetivo es conseguir un alto el fuego entre las facciones sudanesas para fundamentar una paz duradera que preserve la estabilidad y unidad territorial de Sudán, según la nota de la presidencia turca.

El pasado 15 de diciembre, Al Burhan se reunió con el príncipe heredero y "hombre fuerte" de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en Riad, y tres días más tarde se entrevistó con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en El Cairo.