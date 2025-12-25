México llama a revisión a 5.937 vehículos Mazda por defecto en indicador de combustible

El organismo, que asume la defensa de los consumidores mexicanos, precisó que el llamado es para vehículos modelo CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 y 2025.

En un comunicado emitido este jueves, la Profeco informó que la alerta sobre vehículos Mazda se debe a una falla en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM, por sus siglas en inglés), la cual "ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque".

Debido a ello, explicó, "el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo".

La nota indicó que como contramedida, la empresa automotriz inspeccionará la unidad y, en caso necesario, actualizará el software, sin costo para las personas afectadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Mazda Motor México informará a los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que puedan llevar su unidad al distribuidor autorizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La vigencia de la campaña, dijo Profeco, "es indefinida" y de acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado "no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión".