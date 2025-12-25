Ucrania informa de un ataque "exitoso" con misiles de crucero contra una refinería rusa

"Se registraron numerosas explosiones. Acertamos en el blanco. Se está determinando la dimensión del daño", escribió el Estado mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en su canal de Telegram.

En el breve comunicado, aseguró que la refinería de Novoshajtinsk es uno de los mayores proveedores de derivados de petróleo en el sur de Rusia y suministra al Ejército ruso carburante diésel y queroseno para la aviación.

Los depósitos de la planta cuentan con un volumen total de 210.000 metros cúbicos, según la institución castrense.

"Las Fuerzas de Defensa ucranianas siguen adoptando las medidas necesarias para socavar el potencial económico-militar de los invasores rusos y forzar a la Federación Rusa a detener su agresión armada contra Ucrania", concluyó.

Poco antes, el Estado mayor había confirmado que durante la noche Ucrania atacó dos depósitos de crudo en el puerto de Temriuk, en la región rusa de Krasnodar, en el mar de Azov.

Además, informó en ese mensaje de otro ataque contra un aeródromo militar cercano a la ciudad de Maykop, cercana también a la costa del mar Negro.

"Según datos preliminares, se acertó en el objetivo y se desató un incendio. Se están esclareciendo los resultados", afirmó la institución.