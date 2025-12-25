Una bebé palestina es hospitalizada tras un ataque colono y detienen a cinco sospechosos

"Cinco sospechosos fueron arrestados por su participación en un incidente de violencia extremista en (el pueblo palestino de) Sair", confirmó este jueves un comunicado policial israelí.

"Según el informe, una niña palestina resultó herida y fue evacuada para recibir atención médica. Cuando las fuerzas llegaron al lugar, no se localizaron sospechosos. Como parte de la investigación (...) se encontraron hallazgos que indicaban la participación de varios sospechosos provenientes de un 'outpost' (asentamiento no regularizado) cercano", añade el texto.

Según la Policía, los israelíes lanzaron piedras contra la vivienda de la niña localiza en Sair, al noreste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. De acuerdo con la agencia palestina Wafa, los atacantes viven en la colonia ilegal de Asfar y en el nuevo asentamiento en la zona de Jorat al jail.

Los ataques violentos de colonos contra palestinos se han convertido en una incidencia diaria en Cisjordania. Y pese a algunos arrestos, gozan de casi total impunidad y los detenidos suelen ser liberados tras varios días en prisión domiciliaria.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, y solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

El Ejército israelí ha matado a un millar de palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en Cisjordania ocupada desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y otros 21 han sido asesinados a manos de colonos, según datos de la ONU y de la ONG israelí B’Tselem.