Al menos un muerto y un herido en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Una fuente del Hospital Bautista de Gaza informó de la llegada de un joven de 20 años herido, en estado moderado, tras recibir un disparo en la espalda en este barrio, pero lejos de la denominada línea amarilla; el perímetro al que las tropas israelíes se replegaron tras el alto el fuego del pasado 10 de octubre.

También en Sujaiya, un adolescente de 13 años murió tras ser disparado en el abdomen en la calle Mushtaha, según una fuente médica.

Además, Israel detonó este viernes tres vehículos bomba en el costado oriental del barrio de Tuffah, también en la ciudad de Gaza. Ayer, el Ejército había ordenado la evacuación forzosa de un bloque residencial en esta zona, lo que causó el desplazamiento al oeste de cientos de familias, según la agencia oficial palestina Wafa.

En el sur de Gaza, a su vez, la artillería israelí atacó hoy también la zona oriental de la ciudad de Jan Yunis, frente a cuya costa también hubo disparos de la fuerza naval sin que se conozca el posible número de heridos.

Desde la entrada en vigor de la tregua, el pasado 10 de octubre, más de 400 palestinos han muerto por fuego israelí, entre ellos unos 70 niños, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

La segunda fase del plan de Trump de 20 puntos, sin fecha clara de implementación, exige el desarme de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización (FSI), así como la retirada total de las fuerzas israelíes y un gobierno de transición.

En total, desde el 7 de octubre de 2023, más de 70.900 palestinos han muerto en Gaza, incluidos más de 20.000 niños, según Sanidad, en una ofensiva bélica israelí que ha devastada la Franja y que relatores de la ONU y grupos proderechos humanos han calificado de "genocidio" contra los palestinos.