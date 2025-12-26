Australia apoya el ataque aéreo de Estados Unidos contra yihadistas del EI en Nigeria

"El EI aterroriza a personas en todo el mundo. Su ideología extremista y violenta debe ser detenida", apuntó en X la jefa de la diplomacia australiana, Penny Wong.

Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger.

En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: "Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

El apoyo expresado por Wong llega después de que la ciudad australiana de Sídney sufriera el pasado 14 de diciembre un ataque antisemita perpetrado por dos personas -una de ellas abatida y otra en prisión- vinculadas al EI, que dejó quince víctimas mortales en el asalto contra una reunión de la comunidad judía en la famosa playa de Bondi.